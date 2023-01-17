تعرضت لحادث مروري مروع.. تدخل عاجل ينقذ حياة فتاة في #جدة

أجرى أطباء المخ و الأعصاب في محافظة جدة تدخلاً جراحياً عاجلاً أسهم بفضل من الله في إنقاذ حياة فتاة عشرينية تعرضت لحادث مروري مروع استغرق 5 ساعات في غرفة العمليات و تكلل و لله الحمد بالنجاح.

وأوضحت صحة جدة أن مستشفى الملك فهد بالمحافظة تلقى بلاغاً عاجلاً من أحد المستشفيات بالمحافظة عن وجود حالة إنقاذ حياة طارئة و عاجلة تحتاج إلى تدخل في تخصصات دقيقة, حيث استقبل الحالة وجرى عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود إصابات متعددة بجسم المريضة مع انخلاع كسر حاد بفقرات الرقبة الرابعة والخامسة مما قد ينتج ضيق شديد في التنفس و عدم حركة في الأطراف الأربعة معاً.

و أشارت إلى أن الفريق الطبي المعالج للحالة قرر على الفور إدخال المريضة إلى قسم العمليات و إجراء التدخل الجراحي العاجل الذي جرى فيه عمل شد رقبي هيكلي و إعادة الخلع الرقبي جراحياً، وعمل تثبيت الكسر و الفقرات المتضررة بأجهزة و أدوات خاصة بعمليات جراحة المخ و الأعصاب، و إزالة الضغط الشديد على الحبل الشوكي, وتم إجراء تحرير الحبل الشوكي باستخدام المجهر و جهاز الملاحة الجراحي الموجه و المخصص لعمليات جراحة المخ و الأعصاب الدقيقة.

و أضافت أنه تم بعد إجراء العملية نقل المريضة لقسم العناية المشددة نظراً لخطورة الحالة والاحتياج للمتابعة الدقيقة من قبل الطواقم الطبية لحين تجد الحالة تحسناً ملحوظاً ومستمراً وتنقل لغرف التنويم ويتم إكمال البرنامج العلاجي من قبل طواقم التمريض وأقسام التأهيل العلاجي، وتم بحمد الله تماثل المريضة للشفاء التدريجي وهي في تحسن مستمر.

يذكر أن مستشفى الملك فهد أجرى 150 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية خلال أسبوع من الفترة 8 - 14 يناير في العام الميلادي الجديد.