هدف يدعم برامج #التدريب_والتمكين بـ6 مليارات ريال

قال تركي بن عبدالله الجعويني المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” إن الصندوق ساهم في دعم توظيف 400 ألف مواطن ومواطنة عبر برامجه ومبادراته للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2022، وأن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال العام الماضي تجاوز 1.49 مليون مستفيد ومستفيدة، كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق خلال العام ذاته 138 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل، ومن مختلف مناطق المملكة. لافتًا النظر إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين خلال العام الماضي بلغت 6 مليارات ريال.

وأفاد في تصريح له اليوم بأن الصندوق يعمل وفق شراكة فعّالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؛ لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل.. مشيرًا إلى أن الصندوق شهد خلال العام الماضي العديد من التحولات التي جاءت انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على الاستثمار في رأس المال البشري.

وأضاف بأن تنامي أعداد من تم دعم توظيفهم واستفادتهم من خدمات وبرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص يأتي ضمن جهود الصندوق في تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل، وتحسين كفاءته، مواكبةً للتطورات، ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجّه إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تحقيقها، وكذلك استراتيجية سوق العمل.