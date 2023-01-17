باريس_سان_جيرمان يجنى 10 ملايين يورو من ودية نجوم #الهلال و #النصر بالرياض

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى سيجنى مبلغًا كبيرًا من المباراة الودية المرتقبة التى ستجمعه بنجوم الهلال والنصر ، الخميس المقبل على ملعب الملك فهد الدولى.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، نقلا عن مصادرها، أن النادى الباريسى سيجمع مبلغًا ضخمًا يزيد عن 10 ملايين يورو من هذه المباراة الودية "الاستعراضية" في المملكة، والتي تأتي ضمن جولة خاطفة لنجوم "حديقة الأمراء"، ستستغرق يومين، وتنقسم بين قطر والسعودية.

وأعلن باريس سان جيرمان، في بيان صحفي نشره في موقعه الرسمى، أنّ طائرة الفريق ستحط في الدوحة اليوم الثلاثاء، على أن تخوض الحصة التدريبية الأولى مفتوحة للجماهير الأربعاء على أرضية ملعب "خليفة الدولي"، ويأتي كل ذلك قبل التوجه إلى العاصمة الرياض لخوض "المباراة الحدث" الخميس، ويعود بعد ذلك الفريق للعاصمة الفرنسية باريس صباح الجمعة.