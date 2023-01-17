ماركا: 13 لاعبًا من #ريال_مدريد مستواهم تأثر بسبب #كأس_العالم

تحدثت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن توابع زلزال خسارة ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني من غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 3-1 فى الرياض عاصمة السعودية.

وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية أزمة ريال مدريد بعد خسارة نهائي السوبر الإسباني وتراجع نتائج الفريق وتدني مستوى اللاعبين بعد العودة من التوقف الدولي الطويل بسبب نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سابقا: "إنه موسم مختلف في البداية لا نعرف كيف سيعود اللاعبون من نهائيات كأس العالم"، وأكد أن الفريق سيعرف مشاكل.

وأوضحت ماركا أن كل شيء ليس مرتبطًا بنهائيات كأس العالم فموسم ريال مدريد منذ بدايته هناك 13 لاعبًا في الفريق في وضعية صعبة إما بسبب المشاركة في نهائيات كأس العالم وإما لتراجع مستواهم وعدم الاعتماد عليهم من طرف المدرب الإيطالي أو تعدد الإصابات.