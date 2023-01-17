فتح تحقيق مع رئيس #الاتحاد_الفرنسي بتهمة التحرش الجنسي

أعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق مع نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتهمة التحرش الجنسي.

ونقلًا عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإنه تم فتح تحقيق مع لو جرايت بعد التقرير الذي نشرته وكالة فرانس برس والذي يخص اتهامه بارتكاب أفعال غير أخلاقية.وأضافت أن سونيا سويد إحدى وكيلات اللاعببن في فرنسا أدلت بشهادة لها واتهمت نويل لو جرايت بالتحرش الجنسي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن شهادة سونيا سويد شكلت عنصرًا إضافيًا في الادعاءات التي طالت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وهو ما أدى إلى ذهاب القضية للمحكمة.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي قررت إيقاف نويل لو جرايت بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ضد الأسطورة زين الدين الدين.