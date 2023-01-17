وزير_المالية: #المملكة منفتحة على التجارة بعملات أخرى إلى جانب #الدولار

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: إنّ المملكة منفتحة على المناقشات بشأن التجارة باستخدام عملات بخلاف الدولار الأمريكي، مضيفًا: لا توجد مشكلات في مناقشة كيفية تسوية اتفاقياتنا التجارية سواء كانت بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الريال السعودي.

وأضاف في مقابلة مع "بلومبرغ" في دافوس: "لا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي نقاش من شأنه أن يساعد على تعزيز التجارة في جميع أنحاء العالم".

وأكمل: "نحن نتمتع بعلاقة استراتيجية للغاية مع الصين ونتمتع بنفس العلاقة الاستراتيجية مع الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة ونريد تطويرها مع أوروبا والدول الأخرى التي لديها الاستعداد والقدرة على العمل معنا".