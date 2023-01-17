إنزاجي يعلق على انتقال #رونالدو إلى #النصر

أكد سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، أن فريقه سيقاتل بكل قوة أمام ميلان من أجل الحفاظ على لقب السوبر الإيطالي، قبل المباراة التي ستجمعهما غدًا على إستاد الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميلان حامل اللقب الكأس مع ميلان بطل الكالتشيو، في بطولة كأس السوبر الإيطالي، على ملعب الملك فهد الدولي.

قال إنزاجي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "أنا لا أعتبر السوبر الإيطالي كأسًا، لم تنجح جميع الفرق في الوصول إلى هنا، نريد الدفاع عن فوز العام الماضي بكل قوتنا".

أضاف مدرب إنتر ميلان الإيطالي: "بدأنا العام الجديد بشكل جيد، فزنا في 3 مباريات وتعادلنا في واحدة".

أكمل المدير الفني للنيراتزوري: "سنحاول أن نكمل على نفس الوتيرة ضد ميلان رغم صعوبة اللقاء، لكن طموحنا تحقيق اللقب".