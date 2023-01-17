أوبك: الطلب الصيني على #النفط سيتعافى في 2023

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء: إن الطلب الصيني على النفط سوف يتعافى هذا العام نتيجة تخفيف الدولة الاسيوية للقيود المرتبطة بفيروس كورونا، وأبدت تفاؤلا بشأن توقعات الاقتصاد العالمي في عام 2023.

وأوضحت أوبك في تقرير شهري أن الطلب العالمي في 2023 سيرتفع بمقدار 2.22 مليون برميل يوميا أو 2.2 بالمئة، دون تغير في توقعات الشهر الماضي التي أنهت سلسلة من التوقعات بالانخفاض.

وأبدت أوبك تفاؤلا إزاء توقعات الاقتصاد العالمي هذا العام، مع أنها أبقت على توقعات بتباطؤ نسبي، قائلة إن النمو العام الماضي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تجاوز التوقعات السابقة.

وقالت أوبك في التقرير "القوة الدافعة العالمية في الربع الرابع من عام 2022 يبدو أقوى مما كان متوقعا قبل ذلك، ومن المحتمل أن يوفر أساسا يمكن الاعتماد عليه لتوقعات عام 2023".

وأضافت في بند منفصل "الطلب الصيني على النفط في طريقه إلى التعافي بسبب التخفيف الأخير للقيود الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد"، مضيفة أن خطط توسيع الإنفاق المالي من المرجح أيضا أن تدعم الطلب.

وتتوقع أوبك نمو الطلب الصيني 510 آلاف برميل يوميا في عام 2023. وفي العام الماضي، سجل استهلاك النفط في الصين أول انكماش له منذ سنوات بسبب قيود احتواء فيروس كورونا.

وأظهر التقرير أيضا أن إنتاج أوبك ارتفع في ديسمبر كانون الأول، حتى بعد أن تعهد تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا بتخفيضات حادة في الإنتاج لدعم السوق، مدعوما بالانتعاش في نيجيريا التي استُثنيت من تخفيضات الإمدادات الطوعية.

وقالت أوبك إن إنتاجها من النفط الخام في ديسمبر ارتفع 91 ألف برميل يوميا إلى 28.97 مليون برميل يوميا.