وزير_الخارجية: شراكتنا مع #أمريكا لا تعني الاتفاق في كل شيء.. وتواصلنا مع #إيران #عاجل

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة، وأن "أوبك +" واجهت تقلبات السوق وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين.

وأوضح سموه، خلال جلسة في منتدى دافوس بمشاركة وزراء خليجيين ومسؤولين أميركيين وأوروبيين، أن المملكة مع التحول للطاقة النظيفة لكن ذلك سيستغرق عقودًا، مؤكدًا أن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام.

وشدد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة، وأن المملكة لديها شراكة قوية مع أمريكا، إلا أن ذلك لا يعني الاتفاق في كل شيء.

وتابع: نحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية، والتركيز على التنمية إشارة قوية لإيران بأن هناك مسارات للاتفاق، وتواصلنا مع إيران ونحاول إيجاد طريقة للحوار.