صندوق_النقد_الدولي يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.7% في 2023

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء: إنه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي مزيدا من التباطؤ في 2023 إلى نحو 2.7 بالمئة، لكن من المتوقع أيضا أن يبلغ التباطؤ مداه هذا العام.

وأوضحت أن التحديات الثلاثة الرئيسية هي الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة لمستوى غير مسبوق منذ عقود. وأضافت أنه يتعين على العالم التكيف بذكاء لتحقيق المزيد من أمن الإمدادات.