“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية #أيبوبروفين و #ديكلوفيناك #عاجل

حذرت هيئة الغذاء والدواء، من استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية مثل “أيبوبروفين”.

وقالت الهيئة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عند استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية مثل (أيبوبروفين) يجب الانتباه للعوامل التي تزيد احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي”.

وتابعت الهيئة أن مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية أدوية تستخدم لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات وبعض الأمراض المزمنة، وتنقسم إلى أدويـة وصفية وغير وصفية مثـل: أيبوبروفين lbuprofen وديكلوفيناك Dictofenac.

وأضافت أن بعض أعراضها الجانبية تتمثل في: "جفاف الفم، وألم وحموضة بالمعدة، وغثيان، وإمساك، وصـداع، وإسهال".

وأشار إلى استخدامات الأدوية غير الوصفية منها: "ألم التهاب، ألم الأسنان، التهاب الأوتار والمفاصل، وألم الدورة الشهرية".

ولفتت إلى أنه تزداد احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي بسببها عند: من لديهم تاريخ مع قرحة المعدة، والتدخين وشرب الكحول، والأشـخاص أكبر من 65 سنة.

وتابعت: “لتقليل مخاطر استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية: أخبر الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبـي الكامل شاملا أى تاريخ مع أمراض الأوعية الدموية القلبية أو قرحات المعدة لموازنة المخاطر والمنافع”.