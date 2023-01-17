رئيس وزراء مصر يعد المستثمرين السعوديين بحل مشكلاتهم

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في القاهرة اليوم، اجتماعاً مع عدد من المستثمرين السعوديين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري، وعدد من المسؤولين المصريين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات والمشكلات المختلفة التي تواجه المستثمرين السعوديين والتوصل إلى استجابات وتسويات تسهم في استكمال مشروعاتهم داخل مصر.

وتحدث الدكتور مدبولي في كلمة له خلال الاجتماع عن الأهمية التي توليها بلاده للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات، مؤكداً في هذا الصدد حرصه على لقاء المستثمرين السعوديين في القطاعات المختلفة؛ بغرض العمل على حل مشكلاتهم.

بدوره أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن شكره نيابة عن المستثمرين السعوديين، على التواصل والاستجابة السريعة والمستمرة لعقد مثل هذه الاجتماعات، وهو ما يعكس مدى حرص واهتمام الحكومة المصرية بالاستماع لمطالب المستثمرين وحل مشكلاتهم.