النصر يقترب من ضم #نافاس

تعقد إدارة نادي النصر اجتماعا مع كيلور نافاس لحسم التعاقد مع الحارس الكوستاريكي حتى نهاية الموسم الجاري

ويعاني نافاس من الجلوس بديلا للحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في صفوف باريس سان جيرمان

وخاض نافاس مباراة واحدة فقط خلال الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النصر سيعقد اجتماعا مع كيلور نافاس يوم السبت المقبل للاتفاق على تفاصيل التعاقد

وأوضح التقرير أن النصر يرغب في التعاقد مع نافاس لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي

فيما أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة النصر عرضت على رودي جارسيا مدرب الفريق مجموعة من الخيارات للتعاقد مع أحدهم لتعويض الكولومبي دافيد أوسبينا

وتعرض أوسبينا للإصابة بكسر في عظام المرفق خلال مباراة النصر ضد الشباب في الجولة 13 من الدوري السعودي