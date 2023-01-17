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#النصر يقترب من ضم #نافاس

17 يناير 2023 · < 1 minute

تعقد إدارة نادي النصر اجتماعا مع كيلور نافاس لحسم التعاقد مع الحارس الكوستاريكي حتى نهاية الموسم الجاري

ويعاني نافاس من الجلوس بديلا للحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في صفوف باريس سان جيرمان

وخاض نافاس مباراة واحدة فقط خلال الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النصر سيعقد اجتماعا مع كيلور نافاس يوم السبت المقبل للاتفاق على تفاصيل التعاقد

وأوضح التقرير أن النصر يرغب في التعاقد مع نافاس لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي

فيما أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة النصر عرضت على رودي جارسيا مدرب الفريق مجموعة من الخيارات للتعاقد مع أحدهم لتعويض الكولومبي دافيد أوسبينا

وتعرض أوسبينا للإصابة بكسر في عظام المرفق خلال مباراة النصر ضد الشباب في الجولة 13 من الدوري السعودي