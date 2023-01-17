القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 21 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية #عاجل

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مخالفًا لنظام البيئة، (20) مواطنًا، ومقيم من الجنسية الباكستانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.