بقيمة 10 ملايين ريال.. تركي آل الشيخ يُعلن الفائز بتذكرة “#فوق_الخيال” (#فيديو)  #عاجل

كشف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن الفائز في مزاد تذكرة "فوق الخيال" ضمن موسم الرياض، والمبلغ الذي وصلت إليه التذكرة في المزاد.

وقال "آل الشيخ" في مقطع فيديو على حسابه بـ"تويتر"، إن صاحب أعلى عرض رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي بمبلغ 10 ملايين ريال، يذهب ريعها كاملا للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان".

ودعا آل الشيخ "الغامدي" لحضور مساء اليوم الأربعاء حفل العشاء، والتفرغ خلال اليوم وغد لكثير من الأحداث المهمة والبرامج المميزة.

كما سيحضر "الغامدي" مباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض غدا الخميس ، فيما ستبث على قنوات "إم بي سي" و"بي ان سبورت" ومنصة "شاهد".