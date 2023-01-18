ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 86 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء في تعاملاتها الصباحية، لتواصل المكاسب من الجلسة السابقة، وسط تفاؤل بتعافي الطلب الصيني على بعد تخفيف قيود كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتًا بما يعادل 0.6 % إلى 86.44 دولاراً، للبرميل ، بعد صعود 1.7 % في الجلسة السابقة.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 80.73 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.4 بالمئة أمس الثلاثاء.

على جانب آخر، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الأربعاء وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1902.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0256 بتوقيت جرينتش.، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1906 دولارات.

وفي هذا الشأن، قال إدوارد مير محلل أسواق المعادن في ماريكس "سيكون نشاط الذهب حول مستوى 1900 دولار على المدى القريب. لا أعتقد أننا سنشهد أي تحركات كبيرة وسيظل عالقًا داخل نطاق ضيق".