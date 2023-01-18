تراجع أسعار #الذهب مع ارتفاع #الدولار

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، مع ارتفاع الدولار الأميركي، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة حدت من الخسائر.

الذهب في المعاملات الفورية

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1902.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش.

العقود الأميركية الآجلة للذهب

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1906 دولارات.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 في المئة. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 23.90 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 في المئة إلى 1033.06 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1740.30 دولار.