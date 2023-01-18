ما هي خطوات إصدار شهادة #مدد_الأجور والاشتراك .. #التأمينات توضح #عاجل

استعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، خطوات استخراج شهادات عن مدد الاشتراك في نظام التأمينات.

وأوضحت أن التأمينات أتاحت للمشتركين خدمة إصدار الشهادات الإلكترونية الفورية لمعرفة مدد الاشتراك والأجور.

وجاء ذلك تفاعلاً مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية استخراج شهادات عن مدد الاشتراك في نظام التأمينات.

إصدار الشهادات:

خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن المشترك من الحصول على الشهادة الإلكترونية الفورية

تتيح هذه الخدمة إصدار :

ـ شهادة الأجور:

التي توضح مدد الاشتراك والأجور للمشترك

ـ شهادة الاشتراك:

التي توضح الأجر الخاضع للنظام

خطوات التقديم:

1 ـ تسجيل الدخول إلى حساب المشترك في الموقع الإلكتروني أو تطبيق تأميناتي.

2ـ من الشاشة الرئيسية أدخل على رابط الشهادات.

3ـ اختر نوع الشهادة (شهادة الاشتراك أو شهادة الأجور).

4ـ انقر على إصدار (يمكنك طباعة أو حفظ الشهادة).