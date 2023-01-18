الأخبار الإقتصادية

#وكالة_الطاقة_الدولية: الطلب على #النفط قد يسجل مستوى قياسي في 2023

متابعات الوئام
18 يناير 2023 · < 1 minute
النفط
النفط

ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر الأربعاء أن التحول السريع في الصين نحو إعادة تشغيل الاقتصاد بعد سنوات مع عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء يجب أن تساعد الطلب على النفط للارتفاع إلى مستوى قياسي هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن إعادة فتح الصين أسرع مما كان متوقعًا وتحسن التوقعات الاقتصادية إلى حد ما، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط، باعتبارهما من العوامل الدافعة للارتفاع في توقعاتها بشأن الطلب على النفط.

ورفعت الوكالة التي يقع مقرها في باريس توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميًا إلى 1.9 مليون برميل يوميًا، مما يعني أن إجمالي الطلب سيصل في المتوسط إلى 101.7 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى قياسي جديد.

كما رفعت توقعاتها للطلب الصيني على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 15.9 مليون برميل يوميًا.

وذكرت أن الزيادة القوية في الطلب على وقود الطائرات مع تعافي السفر الدولي ستشكل ما يقرب من نصف الارتفاع المتوقع في الطلب على النفط هذا العام.