وزير #الصناعة: #المملكة تمثل 6% من الأسواق العالمية بقطاع البتروكيمياويات.. و85% من إنتاجنا يتم تصديره #عاجل

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن استراتيجية الصناعة في المملكة تهدف إلى نقل الصناعة السعودية إلى مستوى متقدم عبر تأسيس بيئة واقتصاد صناعي مرن وتنافسي.

وأكد أن الوزارة نستهدف تطوير القدرات التصديرية للمنتجات بالإضافة إلى تلبية الطلب المحلي، وإضافة قيمة مضافة في قطاع البتروكيمياويات والصناعة المعدنية، كما أصبحت المملكة في فترة قصيرة من الزمن أن تكون مركزا في المجتمع الدولي في الثروة المعدنية.

وأوضح وزير الصناعة، أن المملكة تمثل 6% من الأسواق العالمية بقطاع البتروكيمياويات،و85% من إنتاجنا يتم تصديره.

وقال وزير المالية، محمد الجدعان، إن عام 2022 كان عاما مفصليا من حيث النهج الاقتصادي والمالي المعتمد في المملكة، مضيفا أن متوسط التضخم في المملكة 2.6% بعد التحركات الناجحة التي اتخذت مؤخرا في أسعار الطاقة.

وأكد، خلال مشاركته في منتدي دافوس، أن المملكة استثمرت في التكنولوجيا قبل فترة من جائحة كورونا لذلك تمكنت المملكة من الانتقال للعالم الافتراضي والعمل عن بعد في العديد من القطاعات.