الأحد.. بدء القبول في برامج البكالوريوس بـ “#تقني_جازان”

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان عن بدء القبول ببرامج البكالوريوس في الكليات التقنية بالمنطقة للبنين - صباحي ومسائي - ، والبنات - مسائي - اعتبارًا من يوم الأحد القادم وعلى مدى خمسة أيام.

كما أعلنت عن بدء القبول في برامج الدبلوم بالكليات التقنية "بنين، وبنات" - صباحي ومسائي - وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة اعتبارًا من يوم الأحد الـ29 من شهر يناير الجاري ولمدة خمسة أيام وذلك عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية "قبولي".

ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب مع مراعاة دقة إدخال البيانات.