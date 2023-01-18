” #الغذاء_والدواء”: نظام تسجيل الأدوية ” #سدر” يحقق أرقاماً كبيرة

حققت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 30 ألف طلب عبر نظام تسجيل الأدوية الإلكتروني "سدر" منذ إطلاقه بنسخته الجديدة منتصف العام 2021م، فيما سجل أكثر من 8 آلاف منتج دوائي وعشبي وبيطري، وتجاوز عدد إصدار الشهادات في النظام أكثر من 8 آلاف شهادة.

وأوضحت الغذاء والدواء أن نظام "سدر" يعمل بشكل مستمر لإتاحة التحسينات على تجربة المستخدم، كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات إلكترونياً، وتفعيل التنبيهات في حال جرى تغيير حالة الطلب، وتوفير العديد من الخدمات التي شملت تسجيل مستحضر جديد التعديل على طلب مستحضر مسجل في النظام إلغاء طلب تسجيل مستحضر تجديد طلب تسجيل المستحضرات، وتقديم الاعتراض على الطلبات المرفوضة في النظام الإلكتروني، وتحميل بيانات وملفات الأدوية عبر النظام.

يذكر أن نظام "سدر" يأتي بإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء وبتشغيل وتطوير الشريك التقني شركة ثقة، ويمكن الاستفادة من النظام عبر زيارة الموقع الإلكتروني (esdr.sfda.gov.sa).