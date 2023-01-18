ميلان ضد #الإنتر.. قيمة نجوم السوبر الإيطالى تتجاوز المليار يورو

يصطدم فريق ميلان الإيطالى بمواجهة نارية أمام غريمه التقليدى إنتر ميلان، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولى فى العاصمة السعودية الرياض، فى قمة كأس السوبر الإيطالى.

ويتفوق الروسونيرى على نظيره النيراتزورى من ناحية القيمة التسويقية للاعبين، وذلك قبل خوض ديربى الغضب المرتقب فى الصراع على لقب سوبر إيطاليا، حيث تتجاوز قيمة المواجهة النارية حاجز المليار يورو لتصل تحديدا لمليار و131 مليون يورو.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، تبلغ القيمة التسويقية لفريق ميلان 575 مليون يورو، حيث يعتبر رفاييل لياو الأغلى فى صفوف الفريق بقيمته التى تصل إلى 85 مليون يورو.

ووفقا للموقع العالمى فإن قيمة إنتر ميلان التسويقية تبلغ 556 مليون يورو فى العام الجارى 2023، علما بأن الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز يتصدر قائمة الأغلى بـ75 مليون يورو.

ووفقا للموقع العالمى فإن قيمة إنتر ميلان التسويقية تبلغ 556 مليون يورو فى العام الجارى 2023، علما بأن الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز يتصدر قائمة الأغلى بـ75 مليون يورو.