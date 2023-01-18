ميلان ضد #الإنتر.. التشكيل المتوقع لقمة #السوبر_الإيطالي اليوم

يصطدم نادي ميلان بغريمه التقليدي إنتر ميلان في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "استاد الملك فهد الدولي" في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الحالي في مواجهة تاريخية تجمع الفريقين للمرة 218.

ويتوقع أن يخوض فريق ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تاتا روسانو.

خط الدفاع: ثيو - كايير -توموري – كالابريا.

خط الوسط: تونالي - بن ناصر – ساليمايكرس.

خط الهجوم: لياو - دياز - جيرو.

بينما يتوقع أن يخوض نادي انتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان

الوسط: جاجليارديني، كالهانوغلو، مخيتاريان

الهجوم: ديماركو، دجيكو، لاوتارو