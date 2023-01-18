الأمم_المتحدة: العالم يواجه “إعصارا من الفئة الخامسة”

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمام القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال في دافوس اليوم الأربعاء: إن العالم "يواجه إعصارا من الفئة الخامسة".

وقدم تقييما لاذعا لـ "حالة عالمنا المؤسفة" من المنصة الرئيسية في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري.

وقال جوتيريش: "عالمنا تهب عليه عاصفة كاملة على عدد من الجبهات"، وشملت سلسلة اتهاماته الركود العالمي الوشيك، والحرب في أوكرانيا، وتفاقم حالات عدم المساواة، وسرعة تزايد أزمة تكاليف المعيشة، وارتفاع مستويات الديون "التي تعصف" بالبلدان الضعيفة، والندوب طويلة الأمد التي خلفتها الجائحة.

وتابع: "إننا نخسر المعركة في مكافحة الاحتباس الحراري، وكل أسبوع يجلب رعبا مناخيا جديدا، والالتزام بالحد من ارتفاع درجة الحرارة في العالم إلى 1.5 درجة مئوية يتلاشى وأن العالم يتجه نحو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية".