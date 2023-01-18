مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10664 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 18.86 نقطة ليقفل عند مستوى 10664.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 127 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، ودور، وكيمانول، وتشب، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء، وإسمنت القصيم، ومجموعة تداول، والأهلي، والعربي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.41 % و 4.05 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، والجزيرة، وشمس، الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: عذيب للاتصالات، والراجحي، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 214.19 نقطة ليقفل عند مستوى 19053.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1374 صفقة.