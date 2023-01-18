صفقة #برشلونة الجديدة مهددة بالفشل

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن تطورات صفقة انتقال مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان، لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم بروزوفيتش بالانتقال إلى برشلونة في صفقة تبادلية مع لاعب الفريق الكتالوني فرانك كيسي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن بروزوفيتش الذي يتعافى من إصابته في ربلة الساق، لا يرى إمكانية لرحيله عن إنتر ميلان، ولم يتم إبلاغ وكيله بالمفاوضات مع برشلونة.

وجدد بروزوفيتش عقده مع إنتر ميلان العام الماضي حتى صيف 2026، ويضمن مكانه في التشكيلة الأساسية للنيراتزوري، وهو أمر غير مضمون له في برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة التبادلية بين كيسي وبروزوفيتش ما تزال على الطاولة، رغم أن برشلونة يدرك أنها عملية معقدة.