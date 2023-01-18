أنشيلوتي: #ريال_مدريد لن يستسلم

تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفنى لفريق ريال مدريد عن آخر استعدادات الملكى لمواجهة نظيره فياريال ، في كأس ملك إسبانيا وموقف الثنائي كريم بنزيما وتيبو كورتوا من المشاركة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على نظيره فياريال على ملعب لا سيراميكا في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباراة فياريال ستكون صعبة جدا وفي توقيت صعب ولكنها فرصة للخروج من الحالة الحالية".

وأكد أنشيلوتي أن الثنائي كريم بنزيما وتيبو كورتوا سيشتركان في المباراة غدا بقوله "الإصابات أثرت علينا مثل ألابا وفاسكيز وتشواميني ولم لكن الأمر متوقعا لذلك من الطبيعي ألا نكون في القمة الآن، شهر يناير معقد واعتقد أن الجميع يعتبر ريال مدريد ميتا غدا ولكننا لن نستسلم أبدا الموسم لا يزال طويلا وسنخرج من تلك الحالة لا أعرف متى ولكن أتمنى أن يكون غدا وسننافس حتى النهاية".

وواصل مدرب الريال "نمتلك فريق صغير السن وهؤلاء اللاعبين سيكونون بداية دورة جديدة النادي والذين صنعوا حقبة مهمة في تاريخ النادي وصلوا إلى نهاية مسيرتهم الكروية ولكن أنا اعتقد أنها فقط البداية لأن ايوم الذي سيتوقف فيه بنزيما ومودريتش عن ممارسة كرة القدم سيظهر آخرين ليتولوا القيادة".