بتوجيه من #القيادة.. أرض ومنزل وسيارة وسائق لـ #مسنة_الأمواه (فيديو) #عاجل

زار الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، المواطنة شرعاء القحطاني، في محافظة الأمواه، التي انتشر مقطع فيديو تشكو فيه من حالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: "مسنة الأمواه".

وبتوجيه من القيادة، وجه أمير عسير خلال الزيارة باتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين حياة كريمة للمواطنة، تتضمن إيجاد أرض سكنية وإتمام إجراءات تملّكها عبر منصة "إحكام"، وبناء وتأثيث المنزل بالتنسيق مع "جمعية البر الخيرية" في الأمواه، و"جمعية الإسكان التنموي" في المنطقة، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وأفراد المجتمع المحلي في المحافظة.

كما تضمن التوجيهات توفير سيارة وسائق دعمًا لتنقلات السيدة، والتنسيق مع شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي، إضافة إلى التوجيه بمتابعة حالتها من قبل المحافظة.