اتفاقية مع #سويسرا لتأسيس أول شركة عالمية مستقلة لتشغيل الفنادق في #السعودية

عُقد في مدينة زيورخ، الاجتماع الثالث عشر للجنة الاقتصادية المشتركة السعودية السويسرية، ومنتدى الاستثمار السعودي السويسري، بحضور وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمستشار الاتحادي رئيس الاتحاد السويسري، جي بارميلين، وعدد من مسؤولي البلدين وممثلي شركاتهما الكبرى وقطاعيهما الحكومي والخاص.

وشهد الاجتماع استعراض العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بين السعودية وسويسرا، وبيئة الأعمال في البلدين، إضافة إلى جلسات حوارية ناقشت موضوعات الابتكار والتكنولوجيا والسياحة والطاقة والصحة.

وتضمن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة السعودية السويسرية التشديد على أهمية تعزيز وتوحيد الجهود المشتركة وتوسيع نطاق التعاون بين المملكة وسويسرا، والاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والإسهام في تقديم الدعم والمميزات للمستثمرين لتنمية الاستثمارات بين البلدين.

وتضمنت أعمال منتدى الاستثمار السعودي السويسري عروضاً حول فرص العمل في المملكة، وسلاسل التوريد العالمية، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، وخبرة الشركات السويسرية في البنى التحتية.

وشهدت أعمال المنتدى توقيع اتفاقية لتأسيس وافتتاح أول شركة عالمية مستقلة لتشغيل وإدارة الفنادق في المملكة، واتفاقية لمشروع مشترك للمعادن الثمينة، إضافةً إلى 4 مذكرات تفاهم في مجالات السياحة والضيافة والصحة.

وفي ختام أعمال المنتدى، عُقدت اجتماعات ثنائية بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، بهدف بحث فرص التعاون والشراكة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.