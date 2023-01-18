لافروف: #روسيا و #الصين تدركان “ألاعيب” الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء: إن الولايات المتحدة تحاول "احتواء" كل من روسيا والصين بمساعدة دول أخرى، لكن موسكو وبكين تدركان هذه الألاعيب – بحسب وصفه - .

وأشار لافروف في مؤتمر صحفي إلى أن الغرب يرى أن موسكو وبكين تمثلان تهديدا، روسيا في الوقت الحاضر والصين على المدى الطويل كمنافس للدول الغربية.

وقال: إن واشنطن لا تملك القوة الكافية لإحكام قبضتها على كلا البلدين، لذلك دعت أوروبا واليابان ودولا أخرى للانضمام إليها.

وأضاف أن الغرب يحاول خلق فتنة بين روسيا والصين، متابعًا: "الغرب يحاول زرع الفتنة في علاقاتنا... نحن والصين على علم بكل هذه الألاعيب".