القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 14 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفات رعي في أماكن يُمنع فيها الرعي، وهي: محمية الملك عبد العزيز الملكية، ومحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن ذلك شمل 168 متناً من الإبل، و180 رأساً من الأغنام، مشيرة إلى أن عقوبة مخالفة رعي الإبل تصل إلى 500 ريال لكل متن، بينما عقوبة رعي الأغنام تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وأشارت إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق الـ14 مخالفاً.