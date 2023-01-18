فيصل بن فرحان يكشف أسباب مشاركة #السعودية في منتدى #دافوس

كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أسباب مشاركة السعودية في منتدى دافوس.

وقال في تصريحات صحفية، إن مشاركة الوفد السعودي في دافوس تهدف لإطلاع المشاركين على ما تفعله المملكة ضمن رؤية 2030 والفرص الاستثمارية فيها.

يمثل وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، المملكة العربية السعودية، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، المقرر عقده في مدينة "دافوس" السويسرية، خلال الفترة من 16 حتى 20 يناير الجاري، تحت شعار: "التعاون في عالم غير مترابط"، بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.