فيصل_بن_فرحان: الصراع في #اليمن لن ينتهي إلا من خلال تسوية سياسية

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الصراع في اليمن لن ينتهي إلا من خلال تسوية سياسية.

وزير الخارجية السعودي: "نحقق تقدمًا في اليمن لكن مازال هناك ما ينبغي فعله"، مؤكدا أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض.

وقال فيصل بن فرحان: "ندعم كافة جهود وقف إطلاق النار في اليمن.. إنهاء الحرب في اليمن يتم عبر حل توافقي وهو ما نعمل عليه حاليًا".

وأضاف وزير الخارجية: "يجب المضي نحو وقف دائم لإطلاق النار في اليمن... وإقناع الحوثيين بالسلام سيفتح الباب أمام التقدم السياسي".

وتابع فيصل بن فرحان: "المملكة تركز على الحوار والاستثمار للمستقبل لصالح المنطقة ككل وتسعى لاقتصادات صلبة وقوية بالتعاون مع دول الجوار".