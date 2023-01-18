تفاعل باكستاني كبير مع مشاهد الربيع غير المسبوقة في مكة

حظي فيديو "ربيع مكة" الذي نُشر على حساب سفير خادم الحرمين الشريفين بباكستان نواف المالكي على "تويتر" بتفاعل كبير من المغردين الباكستانيين.

وتجاوزت مشاهدات الفيديو 100 ألف مشاهدة و 6 آلاف إعجاب خلال ساعات قليلة.

ويوثق الفديو جمال جبال مكة بعد اكتسائها باللون الأخضر، عقب هطول الأمطار الكثيفة على منطقة مكة المكرمة والمملكة بشكل عام، خلال الأيام والأسابيع الماضية، رغم ماعرف عن جبال مكة بأنها صخور نارية.

وباركت ردود المغردين هذه الأمطار والخضرة على مكة المكرمة، داعية الله أن يحفظها ويحفظ أهلها.

قال حساب عرّف نفسه بـ Pakistani: "الكثير من الحب من باكستان لهذا الجزء المقدس من العالم. أتمنى أن يرزقنا الله من كنزه الدفين اللامحدود الذي لا يحصى".

وأضاف حساب حمل اسم "muzzamal Deo": "ما شاء الله اليوم أنا ذاهب للعمرة من جدة".

من جهته بارك "Sami Ul haqTorghar" بقوله "ماشاء الله تبارك الله مبروك يا غالي ربنا يبارك فيك يارب العالمين"، ورد subagtagin khan: "ما شاء الله ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يحفظ مثل هذه الرأس الخضراء، آمين".

وخلال الشهر الماضي هطلت أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومناطق المملكة جميعها، وعلى أثرها ظهرت مناطق ربيعية بصورة لم تحدث منذ سنوات طويلة.