المبعوث الأممي إلى #اليمن: شهدنا انخفاضًا لصوت السلاح خلال الأشهر الأخيرة

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ، أن اليمن شهد انخفاضًا لصوت السلاح خلال الأشهر الأخيرة.

وقال المبعوث الأممي: "ما شهدناه في آخر 9 أشهر يمثل تطورًا كبيرًا في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أن الصراع في اليمن لا يفيد المنطقة.

ومن جهته قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان: "نحتاج لإيجاد سبيل لإعادة الهدنة في اليمن والعمل على تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، قد التقى اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.