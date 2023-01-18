اكتشاف نبات يقضي على الخلايا السرطانية.. تعرف على أماكن وجوده بالسعودية

قال الدكتور حسام قنش، أستاذ أمراض الدم المساعد بجامعة حائل، إنه درس مع زملائه نبتة أثبتت أنها تحد من انتشار السرطان.

وأضاف أن النبة ليست موجودة فقط في حائل وجازان بل في معظم مناطق المملكة.

وقبل أيام أعلن فريق بحثي سعودي التوصل إلى نتائج بحثية أثبتت فعالية نبات الشيح "البعيثران" (Artemisia Judaica) كمثبط لتكاثر الخلايا السرطانية والعديد من الميكروبات الممرضة.

وقال الدكتور حسام قنش، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "بالتعاون مع نخبة من الباحثين المتميزين من جامعة حائل والملك عبدالعزيز وأم القرى تم ولله الحمد قبول ورقتنا العلمية في مجلة Polymers (Q1) والتى أثبتنا فيها فعالية نبات الشيح (Artemisia Judaica) كمثبط لتكاثر الخلايا السرطانية والعديد من الميكروبات الممرضة."