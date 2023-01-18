إنتر يهزم #ميلان بثلاثية في #السوبر_الإيطالي

توج فريق إنتر بكأس السوبر الإيطالي، بعد الفوز على إي سي ميلان، 3-0 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على أرضية ملعب " الملك فهد الدولي ".

ويتوج إنتر باللقب للمرة السابعة في تاريخه معادلاً ميلان، في حين يعد يوفنتوس أكثر من توج باللقب بـ9 مرات.

وسجل إنتر هدف التقدم عن طريق فيديريكو ديماركو في الدقيقة 10، بعد كرة عرضية حولها ديماركو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وفي الدقيقة 21 سجل إيدن دزيكو هدف ثاني بعدما استقبل تمريرة قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويراوغ تونالي ويسدد كرة في مرمى الروسونيري.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف ثالث للإنتر في الدقيقة 77، بعد كرة طولية وصلت إلى لاوتارو الذي سددها بطريقة رائعة من داخل منطقة الجزاء هزت الشباك.