اليمن يرحب بإعلان البرلمان الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

رحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بإعلان البرلمان الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني وجميع التشكيلات الخاضعة له منظمة إرهابية، ودعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لإدراجها على قائمة الارهاب، واتجاههم الخميس القادم للتصويت على قرار تعليق خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران أو ما يعرف بـ"الاتفاق النووي".

وقال الإرياني في بيان اليوم: "لم تقف جرائم وانتهاكات النظام الإيراني عند قمع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مختلف المحافظات، وقتل الشباب والنساء والأطفال، وتنفيذ أحكام إعدام، بل بتأسيس وادارة المليشيات الطائفية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، واستهداف أمن الطاقة وخطوط الملاحة الدولية، وتنفيذ سياساتها التوسعية".

وأضاف وزير الإعلام اليمني: "فشلت المحاولات الأوروبية خلال الأعوام الماضية في احتواء نظام طهران، وأسهمت بما في ذلك "الاتفاق النووي" الموقع 2015 في توفير الامكانيات لتمويل برامجه لتطوير الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأذرعه العسكرية في المنطقة، وتوسيع أنشطته الإرهابية المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

وطالب الإيارني الاتحاد والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بتشديد العقوبات على النظام الإيراني لوقف تدخلاته في الشئون اليمنية بما في ذلك عمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، والعمل على إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب الدولية، باعتبارها أحد أهم أذرع الحرس الثوري الإيراني العسكرية في المنطقة.