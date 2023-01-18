مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور مصابي القوات المسلحة وينقل لهم تحيات القيادة

بتوجيه من الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري- اليوم- مستشفيات القوات المسلحة في الطائف وقيادة المنطقة، وذلك في إطار برنامج «معًا» الذي يهدف إلى تحقيق أفضل الممارسات في بيئة العمل بالوزارة.

وقام مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية بجولة تفقدية على مرافق مستشفيات القوات المسلحة في الطائف، واطلع على التجهيزات الخاصة بالمستشفيات، وشملت الجولة المراكز التأهيلية للرعاية النفسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى المباني الجديدة التابعة لتلك المراكز.

واستمع لإيجاز من مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، بحضور مديري المستشفيات ومساعديهم. ثم التقى بمنسوبي المستشفيات في المركز الاجتماعي في مستشفى القوات المسلحة، وأطلعهم على خطط الوزارة الطموحة في مجال الخدمات الصحية، قبل أن يستمع إلى ملحوظاتهم ومداخلاتهم.

وفي أثناء الجولة قام بزيارة مصابي القوات المسلحة، الذين يتلقون العلاج في مركز التأهيل الصحي، واطمأن على صحتهم والرعاية الطبية التي يتلقونها، ونقل لهم تحيات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله- والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز،وزير الدفاع- حفظهم الله - وتمنياتهم لهم بالشفاء العاجل.

بعد ذلك، زار الدكتور خالد، قيادة منطقة الطائف، واستمع لإيجاز من قائد المنطقة اللواء الركن محمد بن مشبّب القحطاني، ومن ثم التقى منسوبي قيادة منطقة الطائف في صالة النشاط الثقافي في معهد سلاح الصيانة، وقدَّم لهم إيجازًا عن برنامج تطوير وزارة الدفاع، وإيضاح منجزاته، وسير تقدمه، وأهم الإنجازات التي تحقَّقَت في المبادرات المرتبطة به.