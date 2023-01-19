ارتفاع الرقم القياسي لأسعار #العقارات بنسبة 1.6% في الربع الرابع 2022

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 1.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، وهو الأعلى منذ سنوات.

وحسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعا إلى 82.60 نقطة خلال الربع الرابع 2022 وفقا لسنة الأساس 2014، مقارنةً بـ 81.30 نقطة خلال الربع الثالث 2021.

وكانت هيئة الإحصاء قد حددت عام 2014 كسنة أساس (100 نقطة) لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 1.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، وهو الأعلى منذ سنوات.

وحسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعا إلى 82.60 نقطة خلال الربع الرابع 2022 وفقا لسنة الأساس 2014، مقارنةً بـ 81.30 نقطة خلال الربع الثالث 2021

وكانت هيئة الإحصاء قد حددت عام 2014 كسنة أساس (100 نقطة) لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية.