البرلمان_الأوروبي يستعد للتصويت بفرض عقوبات على “#خامنئي” و” #رئيسي”

يستعد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس للتصويت على قرار بفرض عقوبات اقتصادية ضد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من مطالبة البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي، إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء "للمنظمات الإرهابية".

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة، وفقا لقناة "فرانس 24 " الفضائية :"الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

وكان قد تجمع حوالي 12 ألف شخص من كل أنحاء أوروبا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج؛ للمطالبة بإدراج الحرس الثوري على هذه القائمة السوداء، كما فعلت الولايات المتحدة.