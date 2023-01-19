تضارب التصريحات حول وفيات حادث تدافع المشجعين في #العراق .. ومحافظ #البصرة يهدد بإلغاء #خليجي_25

حالة من اللغط حول وجود وفيات نتيجة تدافع المشجعين بمحيط ملعب جدع النخلة في البصرة .

وترددت أنباء محلية في العراق عن وفاة شخص وإصابة 60 آخرين في تدافع بين المشجعين.

فيما أعلن محافظ البصرة أنه لا وفيات حتى الآن في حادث التدافع، ووزارة الصحة لم تعلن ذلك.

أكد أسعد العيداني محافظ مدينة البصرة، اليوم الخميس، أن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج “خليجي 25” التي ستجمع بين منتخبي العراق وعمان، مهددة بالإلغاء.

وأكد أنه إذا استمر التدافع سيلغى نهائي خليجي 25 ، وينقل خارج ‎العراق.

وأضاف محافظ البصرة أنه تم إغلاق ملعب جذع النخلة بعد اكتمال دخول الجماهير.

وأكد محافظ البصرة لـ"العربية" أن الوضع في ملعب جذع النخلة لم يخرج عن السيطرة.

وتابع: “الاتحاد الخليجي لكرة القدم يفكر في نقل نهائي خليجي إلى دولة محايدة”.

وكانت ترددت انبا، عن توفي شخص، وأصيب 60 آخرون بجروح في العراق، نتيجة التدافع بين المشجعين بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة الذي يستضيف اليوم نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء العراقية ، إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً"، مشيراً إلى أن هناك حالات حرجة بين المصابين.

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة اليوم، إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي /خليجي 25/، والتي تشهد لقاء المنتخب العراقي مع نظيره العماني.