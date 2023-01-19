الاتحاد_القطرى يوقف #عبد_الكريم_حسن لأجل غير مسمى لأسباب انضباطية

أعلن الاتحاد القطرى لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف مدافع منتخب قطر عبد الكريم حسن، أفضل لاعب فى آسيا سابقا لأجل غير مسمى، وتوقيع عقوبات مالية عليه، وعلى زميليه بسام الراوى ومحمد وعد، وذلك لأسباب انضباطية.

ولم يوضح الاتحاد القطرى فى بيانه الأسباب، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الظهير الأيسر حسن استفز الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بتعليق عقب الخروج المحبط لأصحاب الضيافة من دور المجموعات بكأس العالم 2022

وتلقت قطر خلال بطولة كأس العالم الماضية 3 هزائم متتالية أمام الإكوادور والسنغال وهولندا لتصبح أول دولة مضيفة لكأس العالم تخرج من الدور الأول دون أى نقطة.

وقال الاتحاد القطري، في بيان، إن حسن، الذى استغنى عنه نادى السد بعد الواقعة ذاتها، سيعاقب أيضا بخصم نصف راتبه مع تغريمه 200 ألف ريال نحو 55 ألف دولار.