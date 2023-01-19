المتحدث باسم الجيش العراقى يدعو جماهير #خليجى_25 بالالتزام بعد حادث التدافع

دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، الجماهير الرياضية الى الالتزام بتعليمات نهائى خليجى 25.

وأهب رسول، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بنهائي بطولة الخليج في نسختها الخامسة والعشرين، المقامة على أرض البصرة الفيحاء، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات؛ من أجل إتمام هذا العرس الكروي بشكل حضاري يليق بتاريخ العراق وشعبه العظيم.

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، رسالة الى الجماهير الرياضية في محافظة البصرة بضرورة تقديم العون والمؤازرة للجهات المعنية.

وقال السوداني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "لقد ساهمتهم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل، وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم".

وتابع السوداني: "أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل اخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه".