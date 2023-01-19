الاتحاد_العراقي: نهائي #كأس_الخليج في موعده

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن مباراة نهائي بطولة خليجي 25 بين العراق وعمان ستقام في موعدها الطبيعي والملعب المقرر إقامتها عليه.

كما أكد أسعد العيداني محافظ البصرة العراقية إقامة مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25 في موعدها ونفس الملعب اليوم مضيفا انه انسحب من محيط ملعب البصرة الدولي.

وكان أسعد العيداني محافظ البصرة العراقية كشف عن إمكانية إلغاء نهائي خليجي 25 ونقل المباراة بسبب احتشاد الجماهير ووفاة مشجع إثر التدافع.

وجاء بيان الاتحاد العراقي الذي نشره ظهر اليوم كالآتي:

"يؤكد الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم أن المباراة النهائيّة لبطولةِ خليجي 25، التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان، قائمةٌ في موعدها المحدد في الساعةِ السابعة مساءً في ملعب البصرة الدوليّ، وستكون مسك الختام للبطولة التي نالت الثناءَ من قبل الجميع".

"ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحُضور لملعبِ المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكلِ الأمثل في اختتام بطولةِ خليجي 25".