فرنسا.. إضرابات احتجاجا على خطط #ماكرون لإصلاح #نظام_التقاعد

بدأ سائقو قطارات ومعلمون وعمال مصافٍ وغيرهم من الفرنسيين، إضرابا عن العمل، اليوم الخميس، احتجاجا على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا.

وتمثل الإضرابات والاحتجاجات اختبارا كبيرا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يقول إن خطته لإصلاح نظام التقاعد، التي تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بشعبية بشكل كبير، ضرورية لضمان عدم إفلاس نظام التقاعد.

وتواجه النقابات العمالية تحديا لتحويل هذه المعارضة إلى إصلاح وتحويل الغضب من أزمة غلاء المعيشة‭‭ ‬‬إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في نهاية المطاف على تغيير خططها.

وقال لوران بيرجيه رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، أكبر نقابة في فرنسا: "نحن بحاجة إلى انضمام الكثير من الناس للاحتجاجات، الشعب ضد هذا الإصلاح، ونحتاج إلى إظهار هذا في الشوارع".

وجاء في تقديرات لوزارة العمل أن رفع سن التقاعد عامين وتمديد فترة استحقاق الدفع قد يدر 17.7 مليار يورو (19.1 مليار دولار) كمساهمات تقاعدية سنوية، مما يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.