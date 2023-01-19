الغطاء_النباتي يكشف عن مفاجأة بشأن الرعي في مواقع الأعشاب الربيعية (فيديو)

حذر الدكتور أحمد الغامدي، مستشار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من أن انتشار الإبل والأغنام في مواقع ظهور "الربيع" يعد نوعا من الرعي الجائر.

وقال "الغامدي" خلال استضافته في "نشرة الرابعة" على قناة "العربية"، اليوم، إن " رأينا الكثير من المشاهد التي ظهر انتشار الإبل والأغنام في الكثير من المواقع التي ظهرت فيها أعشاب ربيعية".

وأضاف: "هذا النوع يعتبر من أنواع الرعي المبكر، والرعي المبكر من الرعي الجائر، والمركز يأمل في وجود وعي مجتمعي لتجنب هذه الممارسات الضارة، وأن يكون هناك ابتعاد عن هذه المناطق، حتى تستطيع تلك الأعشاب أن تكمل دورة حياتها".