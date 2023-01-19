التشكيل الرسمي لنهائي #كأس_الخليج

أعلن الإسباني كاسياس مدرب المنتخب العراقي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المنتخب العماني في نهائي كأس الخليج "خليجي زين 25" وذلك على ملعب جذع النخلة "البصرة الدولي" في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

في حراسة المرمى: جلال حسن.

في خط الدفاع: الاي فاضل، علي فايز، مصطفى ناظم، ضرغام إسماعيل.

في خط الوسط: ابراهيم بايش، أمجد عطوان، أمير العماري.

في خط الهجوم: حسين علي، أيمن حسين، شيركو كريم.

فيما تضم مقاعد الاحتياط كلًا من: أحمد باسل، فهد طالب، زيد تحسين، مؤمل عبدالرضا، عناء عباس، مناف يونس، حسين جبار، محمد علي عبود، حسين عمار، حسن عبدالكريم، اسو رستم، ريوان أيمن.

ويضم تشكيل عمان كل من:

في حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

في خط الدفاع: أحمد الكعبي، محمد المسلمي، أحمد الخميسي، فهمي دوربين.

في خط الوسط: جميل اليحمدي، حارب السعدي، زاهر الأغبري.

في خط الهجوم: صلاح اليحياني، المنذر العلوي، عصام الصبحي.