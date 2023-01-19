رقم قياسي.. صحة تبوك تعيد الحركة لمريض بـ 11 عملية جراحية في أسبوع

تمكن فريق طبي من مستشفى الملك خالد في تبوك من إنقاذ حياة شاب بالعقد الثالث من العمر، أجريت له 11 عملية جراحية على مدى 7 أيام، في رقم قياسي غير مسبوق.

وأوضحت "صحة تبوك" أن المريض تعرض لحادث مروري أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة بالجسم، ووصل إلى طوارئ مستشفى الملك خالد، وخضع إلى الإسعافات الأولية والفحوصات الإشعاعية، وعلى الفور تم إدخاله غرفة العمليات، وأجريت له 11 عملية جراحية كبرى من قبل فريق طبي مختص في جراحة العظام والمفاصل، وذلك على 3 مراحل خلال 7 أيام.

شملت المرحلة الأولى تثبيت جراحي مفتوح لكسر في الورك الأيسر، وكذلك تثبيت جراحي مفتوح لكسور متفتته في الفخذ الأيسر، وتثبيت جراحي لكسور مفتوح متفتته في عظام الساق الأيمن، وكذلك تثبيت جراحي لكسور متفتته في الطبق الظنبوبي لمفصل الركبة الأيمن.

وجرت المرحلة الثانية بعد 3 أيام من المرحلة الأولى، وهي عبارة عن تثبيت كسور متفتته في مفصل الساق الأيسر، وتثبيت كسر في الكاحل الأيسر في عظم الشظية اليسرى، وبعدها تثبيت خلع في مفصل الكاحل الأيسر، كذلك عملية استكشاف جراحي وإزالة الضغط من العصب الكعبري الأيسر في كامل مساره في الذراع من الإبط الأيسر وحتى المرفق الأيسر، ث تثبيت كسور في متفتته في العضد الأيسر.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فقد تمت بعدها بيومين لتثبيت كسور متفتته في عظام الحوض الأمامي بشريحة معدنية ومسامير وآخر العمليات رد مفتوح ثبيت جراحي لخلع أمامي في مفصل الحوض الأمامي.و

تمت جميع هذه المراحل بنجاح ولله الحمد دون مضاعفات، والمريض يتحرك عن طريق الكرسي المتحرك، وهو في البداية التدريجية بالمشي على قدميه.